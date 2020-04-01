Президент України Володимир Зеленський 1 квітня терміново звернувся до українців через коронавірус COVID-19.

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Відповідне відео було опубліковане на офіційній сторінці глави держави у Facebook. Він підкреслив, що в Україні щоденно триває боротьба з поширенням коронавірусу.

Головні тези:

Україна отримала чимало захисних засобів, а також тестів на коронавірус.

Без обсервації повернення громадян до України з-за кородону буде неможливим.

Необхідно пам'ятати не лише про загрозу коронавіруса, а й про війну на Сході.

Правоохоронці викривають поширювачів фейків у мережі, сумнівних медичних засобів.

Певним категоріям українців можуть надати доплату.

Важливо у період поширення коронавірусу залишатися вдома.

OBOZREVATEL пропонує ознайомиться зі зверненням президента у подробицях.

Про захисні засоби та тести на коронавірус

"До Києва прибув черговий вантаж із Китаю, який доставив кілька десятків тисяч респіраторів, стільки ж костюмів захисту, 300 тисяч експрес-тестів, а також 40 тисяч пар захисних окулярів", – заявив Зеленский.

Він підкреслив, що на місцях ці засоби повинні бути розподілені саме між медичними працівниками, а не між родичами чи друзями. За словами очільника держави, окремою доставкою до України прибули 100 тисяч ПЛР-тестів, а ще із Женеви – гуманітарний вантаж від Міжнародного комітету Червоного Хреста.

"Підкреслю, цей і всі попередні вантажі рівномірно розподіляються та відправляються до кожного регіону України", – додав Зеленський.

Про обсервацію

"Ми працюємо над тим, щоб забезпечити місця для обов'язкової обсервації громадян України, які повертаються з-за кордону. Без неї повернення додому буде неможливим", – сказав він.

Про війну на Сході

Президент нагадав, що, незважаючи на велику кількість новин про поширення коронавірусу, людям необхідно пам'ятати і про війну на Сході, адже протягом минулого тижня там загинуло двоє українських бійців, ще восьмеро отримало поранення.

Зеленський терміново звернувся до українців через коронавірус. Ілюстрація

Про фейки

Він відзначив, що зараз активно працюють правоохоронці, які викривають поширювачів фейків умережі, сумнівних медичних засобів.

Про доплату

"Також сьогодні відбулося засідання уряду, на якому ухвалено декілька важливих рішень. Дякую за підтримку ініціативи про щомісячну доплату в розмірі 500 гривень людям, старшим 80 років. Крім того, хочу відзначити рішення про виплату в цьому місяці 1 тисячі гривень тим громадянам, які мають пенсію менше 5 тисяч, а також певним вразливим категоріям населення. Важливою є й запланована на 1 травня 2020 року індексація пенсій", – сказав глава держави.

Зеленський додав, що всі ці ініціативи потребують ухвалення змін до Державного бюджету України, але висловив певність у тому, що народні депутати найближчими днями проголосують за це.

"Залишаймося вдома!"

"Зберігаймо спокій та холодну голову. Залишаймося вдома!.. Пляжі ніхто не вкраде й пісок вагонами не вивезе. Парки нікуди не зникнуть. Прогулянки – почекають... Ми – українці. Ми вистоїмо. І обов’язково відзначимо нашу спільну перемогу на площах, у парках, на пікніках і пляжах. Але цієї перемоги треба дочекатись", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на середу, 1 квітня, кількість підтверджених випадків коронавірусу в Україні сягнула 669.

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