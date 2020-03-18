Президент України Володимир Зеленський закликав вірити лише офіційній статистиці щодо коронавірусу і заходів щодо боротьби з інфекцією.

З таким закликом він виступив ввечері в середу, 18 березня, в своєму новому відеозверненні. Президент зазначив, що "вірус поширюється по території України не так швидко, як в решті Європи".

"Однак дуже швидко поширюються фейки щодо нього. Тому наголошую: страшилки про 400 тисяч хворих коронавірусом в Україні – брехня. Тому закликаю всіх українців довіряти тільки офіційним джерелам інформації – офіційним сторінкам МОЗ, уряду, Верховної Ради і Офісу президента України", – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський Офіс президента

Як писав OBOZREVATEL, станом на 18 березня в Україні зафіксували вже 15 випадків захворювання COVID-19, двоє з яких – летальні. Всього залишається 205 осіб з підозрою на коронавірус.

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