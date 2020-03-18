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18 березня • оновлено в 20:28
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Зеленський: страшилки про 400 тисяч хворих коронавірусом в Україні – брехня

6.1т
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Президент України Володимир Зеленський закликав вірити лише офіційній статистиці щодо коронавірусу і заходів щодо боротьби з інфекцією.

З таким закликом він виступив ввечері в середу, 18 березня, в своєму новому відеозверненні. Президент зазначив, що "вірус поширюється по території України не так швидко, як в решті Європи".

"Однак дуже швидко поширюються фейки щодо нього. Тому наголошую: страшилки про 400 тисяч хворих коронавірусом в Україні – брехня. Тому закликаю всіх українців довіряти тільки офіційним джерелам інформації – офіційним сторінкам МОЗ, уряду, Верховної Ради і Офісу президента України", – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Офіс президента

Як писав OBOZREVATEL, станом на 18 березня в Україні зафіксували вже 15 випадків захворювання COVID-19, двоє з яких – летальні. Всього залишається 205 осіб з підозрою на коронавірус.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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семенов Александр
семенов Александр
Ну "славаукрайини" ... успокоил
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Порохоботы умножили полудохлого Яйценюха на 300. Кстати как там этот ж?д стеностроитель?)))))))))))
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