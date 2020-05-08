У зв'язку з карантином в Україні поки зарано говорити про відкриття контрольних пунктів в'їзду і виїзду на Донбасі.

З такою заявою виступив президент Володимир Зеленський під час візиту до Луганської області 8 травня, передає "РБК-Україна".

Зеленський сказав, що буде з КПВВ на Донбасі Офіс президента

Голова держави уточнив, що терміни відкриття пов'язані з карантинними заходами в країні.

"Я вам скажу відверто, зараз про терміни мені важко говорити, тому що терміни пов'язані з карантинними заходами, які проходять в нашій країні", – підкреслив Зеленський.

Президент додав, що "і Станиця Луганська, і Золоте – це все наша країна, тому це поки вся інформація з приводу КПВВ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський 8 травня з робочою поїздкою прибув до Луганської області.

Він відвідав селище Мілове, який розділений кордоном між Україною і Россіей. В День пам'яті і примирення глава держави поклав квіти до меморіального комплексу "Україна – визволителям".