"Так вчинив Янукович": військові різко відповіли Зеленському на скасування параду

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців із новою ідеєю, яка цього разу стосувалася святкування Дня Незалежності України.

Верховний головнокомандувач повідомив про своє рішення скасувати проведення військового параду 24 серпня, а натомість роздати 300 млн гривень зекономлених коштів на премії військовим.

OBOZREVATEL вирішив запитати у колишніх та чинних військових, волонтерів, як вони ставляться до такого рішення президента.

Мирослав Гай – ветеран АТО, волонтер

Мирослав Гай "Радіо Свобода"

Я вважаю, що скасування параду Володимиром Зеленським – це шкідлива діяльність. Сам парад, як явище, він несе в собі декілька функцій. Перша – парад є заходом консолідації українських громадян, українського населення, коли будь-якій бабусі, будь-якому студенту, будь-якій людині в Україні, для яких здебільшого війна і армія є чимось абстрактним та незрозумілим, є можливістю показати, що українські Збройні Сили є, що вони нові, що вони змінюються, що вони мають новітню техніку і що вони здатні протидіяти агресії.

Друге – звісно, це більше засіб контрпропаганди в умовах інформаційної війни, коли РФ з усіх можливих медіамайданчиків: федеральних каналів, українських каналів, які підтримують проросійський напрямок, соціальних мереж регулярно дискредитує українську армію, військово-політичне керівництво, розповсюджує фейки про те, що в українській армії самі наркомани та алкоголіки.

І парад – це потужний удар по усій цій пропаганді, бо він демонструє чудовий вишкіл, новітню техніку, літаки, які зараз масово ремонтуються в Україні, системи протиракетної оборони (ПВО), новітні танки, БТРи, нові види стрілецької зброї.

Третє – під час параду проходять не лише Збройні Сили, а й усі підрозділи, представники всіх елементів сектору безпеки та оборони, це підрозділи прикордонної служби, СБУ, Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС та інші. Тобто це видовище, яке допомагає всім секторам безпеки та оборони заявити про те, що ми є, ми вас захищаємо і ми пишаємося цим.

Четверте – це потужний дипломатичний крок. Минулого року на честь параду до Дня Незалежності центром Києва пройшлася безпрецедентна кількість підрозділів країн-членів НАТО, так, без техніки, але з національними прапорами, у формі своїх країн, і за своєю кількістю це було найбільше представництво за всю історію незалежності України, а може і світу, з точки зору кількості країн-членів НАТО, які беруть участь у параді, у позаблоковій країні.

Іноземні підрозділи

Іноземні підрозділи

Іноземні підрозділи

Ще один важливий момент, що напевно вперше за всю історію України на параді крокували ветерани, зокрема добровольчих батальйонів. У нас є ветерани, яким 20-30 років, і вони вже ветерани, є яким по 60 років. Це люди, які у 2014 році без усіляких звернень прийшли до військкоматів та добровольчих підрозділів, взяли у руки зброю і кинулися на захист своєї країни. Вони протистояли третій найсильнішій армії світу, їм казали, що вони програють, що їх знищать, але вони не злякалися. І зараз країни НАТО у нас перебирають досвід, яким ми набули у цій війні.

Це що стосується параду. Друге, ці комуністичні заклики "забрати та поділити", я маю на увазі гроші, то я вважаю, що це передвиборча агітація, і недарма це сказано перед позачерговими виборами до Верховної Ради.

Військовослужбовець, який має честь та гідність, він звісно залюбки отримає додаткову тисячу гривень, (а як ми порахували, якщо поділити гроші, виділені на парад між усіма військовими, це буде приблизно тисяча гривень), то вони знайдуть, як їх витратити, але це не такі великі гроші, щоб через них відмовлятися від гордості за свою країну.

Також хочу відповісти на заклики псевдоекспертів щодо важливості цієї техніки на фронті. Перш за все, два-три танки, які проходять парадом, погоди на фронті не роблять, бо у війні застосовуються сотні танків, а не декілька. І найголовніше, що 90% представленої техніки заборонена для використання на лінії фронту Мінськими домовленостями. Тому навіть пригнавши туди всю цю техніку, військові не зможуть нею скористатися.

Парад – це чудовий майданчик для того, щоб звернутися до всіх українців із заявою про унітарну, суверенну, незалежну Українську державу, яка перебуває під захистом Збройних Сил, Нацгвардії, поліції, СБУ, прикордонної служби, ДСНС і всіх, хто нас захищає.

І хочу нагадати, що востаннє парад скасовувався ще Януковичем, який в останні роки перед війною займався оптимізацією армії, скороченням ЗСУ, нашої системи оборони і розпродажем "надлишкового" майна.

Взагалі хочу сказати, що парад відбудеться, попри бажання Зеленського. Ми самі – ветерани, волонтери – ми самі пройдемося вулицями Києва і покажемо, що парад є і буде важливим елементом української військової традиції.

Юрій Береза – військовий, екскомандувач полком спеціального призначення "Дніпро-1", народний депутат України від партії "Народний фронт".

Юрій Береза

До усіх парадів, які проводилися після початку війни, в мене були серйозні та суттєві зауваження. Кожен парад мали б відкривати учасники цієї війни, ветерани та інваліди, вони повинні йти першими. Будь-який парад має відкриватися реальними учасниками бойових дій. А ще краще – матерями, які втратили своїх дітей у цій війні, з портретами, з дітьми загиблих, онуками, і от ця колона має відкривати парад. А вже потім можемо підкреслювати свою міць, показувати свої частини, зброю.

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Я хочу парадом пройти у Донецьку, у Севастополі, неважливо, де я буду в тій колоні, але я хочу пройти вулицями українського Сімферополя, Алушти та Ялти. І зараз парад був би доцільнішим у Маріуполі, але не показушний парад, його можна було поєднати з ротацією – прийшла нова бригада і відразу пішла займати позиції. Тоді це буде міць, тоді це буде гордість.

Якщо ці кошти, які мали б були використані на організацію параду, надійдуть до дітей, матерів, батьків загиблих на війні, на підтримку людей, які постраждали в бойових діях, які перебувають у госпіталях, і ці гроші використають на їхнє лікування, чітко та прозоро, тоді я за.

Анатолій Штефан – військовослужбовець ЗСУ

Анатолій Штефан facebook/anatoliy.shtefanshtirlitz

Моя особиста думка, як військовослужбовця, воїна, ветерана, якщо розподілити ті кошти від скасування параду між військовими, грубо кажучи, вийде 1000-1200 грн на кожного. Особисто я б ці гроші віддав на те, щоб парад відбувся.

Військовий парад можна провести без залучення техніки та матеріальних ресурсів, а зробити піший військовий парад із коробок підрозділів Операції Об'єднанних сил, коробок курсантів та ветеранів.

Для бюджету Міноборони піший парад не дуже великі кошти, парадна форма у військових є, єдине, на що можуть піти витрати, це на переміщення складу та декілька днів планування. Центрування можна проводити у пунктах постійної дислокації.

А зекономлені кошти можна віддати на лікування поранених. Такий формат підтримують більшість військовослужбовців.

Андрій Шараскін – ветеран АТО, "кіборг"

Андрій Шараскін

Сам факт параду – важливий, був рік, коли йшла не одна коробочка поранених, добровольців та інших, всі казали: вони так красиво йдуть, і насправді це була одна з найкращих ланок параду, що вони мали можливість пройти.

Парад – це завжди про честь, а не про демонстрацію зверхності, це про пам'ять та про гордість. Він потрібен. В якій формі, це вже інше питання. Чи потрібна нам зайва помпезність та тримісячна підготовка для чинних військових, які мають займатися справами.

Тому символічна почесна варта, яка вишколена і це їхнє основне завдання – проводити цей церемоніал, а далі ветерани, інваліди, сім'ї загиблих, все це про нашу пам'ять.

Андрій Римарук – колишній військовий розвідник, волонтер

Андрій Римарук "Новое время"

Якщо взяти ці 300 млн гривень і розділити на кількість військовослужбовців в Україні, ця сума еквівалентна 900-1000 грн. Проїсти ці гроші? Думаю, це недоцільно.

Якщо президент хоче заощадити, економити треба в інших місцях. Можна зробити менше техніки, яка з'їдає дуже багато палива, але парад потрібен. Адже спочатку ми скасуємо парад, а потім почнемо забувати про війну. А потім можемо не звернути уваги на те, що десь буде підписаний акт про нашу капітуляцію. Парад дає армії можливість віддати честь народу, який вона захищає. А народу навпаки – подякувати армію за те, що вона робить.

Такі різкі заяви президента... Суспільство зараз і так наелектризоване, і щотижня президент видає якісь нові рішення, які розділяють суспільство. Цього зараз робити не треба, навпаки, треба об'єднувати суспільство. На жаль, він цього не робить.

Ветерани будуть об'єднуватися і групуватися, вимагати проведення параду в тому форматі, у якому він був у нас завжди.

Від ідеї відмовитися від параду категорично проти і прем'єрміністр України Володимир Гройсман, і хоча він підтримав ідею Володимира Зеленського виділи 300 млн гривень на допомогу військовим, прем'єр зауважив, що профінансувати парад можна не за рахунок соціальних виплат, а за рахунок інших джерел. Він також зазначив, що має "думки про джерела фінансування параду".

Під час засідання уряду він доручив Міністерству фінансів та Міністерству оборони порахувати вартість його проведення, після чого уряд надасть свої пропозиції президенту.

Тож поки що про повне скасування параду не йдеться, можливо, завдяки ветеранам АТО, волонтерам та усім небайдужим він відбудеться трохи в іншому форматі. А поки хочемо нагадати, як відбувався військовий парад на День Незалежності України у 2018 році.

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