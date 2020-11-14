Зеленський розповів, як уникнути локдауну в Україні

Щоб уникнути повного локдауну в Україні, необхідно дотримуватися умов карантину вихідного дня.

Про це у своєму зверненні, опублікованому у Faceboook, заявив президент Володимир Зеленський.

"Якщо будемо дотримуватися карантину на вихідних, буде головний результат – ми уникнемо повного локдауну. У нас є такий шанс. Але якщо продовжимо грати в добрих поліцейських на місцях, не будемо виконувати рішення уряду, програє вся Україна. Давайте цього не допустимо", – сказав він.

Також Зеленський пояснив, яка головна мета карантину вихідного дня.

"У нас кожен день нові рекорди – понад 12 тисяч хворих на день. Потрібно збити динаміку зростання захворюваності. Наші лікарі героїчно протистоять вірусу, але не потрібно доводити ситуацію до того, коли їм доведеться вибирати, кого лікувати", – підкреслив президент.

Голова держави зазначив, що окремі сфери бізнесу дійсно зазнають втрат, але уряд повинен надати їм програми і інструменти підтримки. Деякі з них вже діють, але цього мало, додав Зеленський.

"Уряд повинен щодня думати про те, як допомогти малому і середньому бізнесу протриматися в цей період, не закриватися і не звільняти людей", – сказав він.

Карантин вихідного дня. Що дозволено.

Як повідомляв OBOZREVATEL Кабінет міністрів ввів в Україні карантин вихідного дня, який буде діяти з 14 по 30 листопада. Про те, як це позначиться на бізнесі і чи допоможе зупинити зростання захворюваності, читайте тут.