Зеленський розповів про вакцину від COVID-19 для України

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна записана в усі черги, що стосується вакцини від коронавірусу.

Водночас у інтерв'ю виданню "Україна 24" Зеленський наголосив, що кілька країн майже готові з вакцинами, однак наразі немає чітких термінів, коли буде налагоджене виробництво.

"В усі черги ми записані. Але все це поки що слова, розробки, обіцянки. Якщо не витримають наші медики, буде те, що було в Італії", – сказав він.

На переконання Зеленського, в Україні перша хвиля COVID-19 відбувається саме зараз, оскільки є зростання кількості нових інфікованих.

"У нас в Україні першої хвилі реально не було у ті терміни, в які вона була в Європі. Хвиля зараз – адже є зростання", – наголосив Зеленський.

Він переконаний, що Україна добре підготовлена до пандемії.

"З точку зору ліжок, обладнання, кількості тестів, технічної підготовки, фахівців – ми у цьому напрямку дуже потужні. Щодо ліжок, боюсь про це говорити, але у деяких областях заповнення уже понад 50%. Це дуже небезпечно", – сказав Зеленський та закликав українців ставитися до COVID-19 відповідально, дотримуватися дистанції та маскового режиму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок суботи, 22 серпня, в Україні офіційно підтверджено 102 971 випадок коронавірусної інфекції. З них 2328 виявлено за минулу добу.