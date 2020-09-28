Зеленський розпорядився терміново виплатити допомогу сім'ям жертв катастрофи Ан-26

Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду за участю представників Кабінету Міністрів та правоохоронних органів щодо авіакатастрофи літака Ан-26 під Чугуєвом на Харківщині.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, глава держави на нараді порушив питання виплат родинам загиблих унаслідок катастрофи літака Ан-26 під Чугуєвом.

"Потрібно зробити все необхідне, щоб спростити бюрократичні процедури. Ці виплати мають бути терміновими. Є закон про соціальний і правовий захист військових та членів їхніх сімей, яким передбачено порядок таких виплат", – сказав Зеленський.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що у Міністерства оборони є достатні кошти для здійснення цих виплат. Він сказав, що кожна родина загиблих отримає приблизно 1,5 млн грн. Виплати мають відбутися впродовж наступних трьох тижнів, коли проводитиметься ДНК-експертиза тіл загиблих.

Міністр оборони Андрій Таран проінформував президента, що за його наказом заборонено використання літаків Ан-26 до завершення розслідування авіакатастрофи. Також очільник Міноборони зазначив, що триває розшифровка бортових самописців літака, який зазнав катастрофи. До Державного бюро розслідувань направлені плівки із записами голосів екіпажу. Крім того, надається психологічна допомога родичам загиблих.

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