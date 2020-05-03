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3 травня • оновлено в 23:19
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Зеленський розлютив українців своєю реакцією на трагедію в Одесі

33.7т
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Українці в мережі розкритикували заяву президента України Володимира Зеленського, в якій він поставив запитання про те, хто винен в трагедії 2 травня 2014 року в Одесі.

Напередодні Зеленський в Facebook, написав що "сьогодні в нашому суспільстві є ряд болючих питань, які потребують чесних відповідей". "Хто винен в трагедії 2 травня 2014 року – один з них", – підкреслив глава держави.

У коментарях під постом українці написали, що президент традиційно уникає називати речі своїми іменами, не дивлячись на безліч розслідувань, які доводять присутність Росії на Донбасі.

Чергова "какая разніца?" Зеленський розлютив українців своєю реакцією на трагедію в Одесі

"Президент Зеленський традиційно уникає називати речі своїми словами: не говорить про відсіч проросійських провокацій, не згадує матеріали розслідувань, де чітко встановлені російські емісари, їхні куратори в Кремлі і місцеві фріки-виконавці. Така собі чергова "а какая різниця" у виконанні президента", – пишуть українці.

Вони запитували у президента, чому через 6 років, "винуватців" трагедії не покарали, а також відзначали, що така заява схоже на "сепаратистське послання з російським наративом".

"Це спіч Офісу президента, а не ваші слова? Сподіваюся ви думаєте інакше!", "6 років пройшло. І до сих пір не знають хто "винен", "Ну ось поясніть мені, чому в ранковому церемоніалі відкритим текстом говорять "загинули, захищаючи українську землю від російської агресії", а президент України сс*ться таке сказати?", "Якесь сепарське послання з російським наративом. Ні слова про те, що українці відстояли місто. Фу!", "Називайте речі, своїми іменами! До чого це лицемірне "Хто винен у трагедії 2 травня 2014 року"?!", – писали під постом.

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі відбулися масові зіткнення між патріотично налаштованими громадянами і проросійськими активістами. У результаті конфлікту і подальшої пожежі в Будинку профспілок загинуло 48 осіб, понад 200 отримали поранення.

Чергова "какая разніца?" Зеленський розлютив українців своєю реакцією на трагедію в Одесі

facebook.com/zelenskiy95

Чергова "какая разніца?" Зеленський розлютив українців своєю реакцією на трагедію в Одесі

facebook.com/zelenskiy95

Чергова "какая разніца?" Зеленський розлютив українців своєю реакцією на трагедію в Одесі

facebook.com/zelenskiy95

Чергова "какая разніца?" Зеленський розлютив українців своєю реакцією на трагедію в Одесі

facebook.com/zelenskiy95

Чергова "какая разніца?" Зеленський розлютив українців своєю реакцією на трагедію в Одесі

facebook.com/zelenskiy95

Чергова "какая разніца?" Зеленський розлютив українців своєю реакцією на трагедію в Одесі

facebook.com/zelenskiy95

Чергова "какая разніца?" Зеленський розлютив українців своєю реакцією на трагедію в Одесі

facebook.com/zelenskiy95

Чергова "какая разніца?" Зеленський розлютив українців своєю реакцією на трагедію в Одесі

facebook.com/zelenskiy95

Чергова "какая разніца?" Зеленський розлютив українців своєю реакцією на трагедію в Одесі

facebook.com/zelenskiy95

Чергова "какая разніца?" Зеленський розлютив українців своєю реакцією на трагедію в Одесі

facebook.com/zelenskiy95

Як писав OBOZREVATEL, колишній український політв'язень Олег Сенцов також розкритикував заяву Зеленського, і припустив, що незабаром президент може засумніватися і в тому, хто почав війну на Донбасі.

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Читайте всі новини по темі "Трагедія 2 травня в Одесі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Гліб Іванов
Тема
Трагедія 2 травня в Одесі
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Коментарі
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
процент разозленных украинцев?зачем писать чушь,в мыздобулизм уже не верит процентов восемдесят.
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0
2
Орлова Наталья
Орлова Наталья
Да чеж этот "огрызок" будет отношения с "окурком" портить... ему жить в эрефии придется... Володеньке,пора уже грузовики к дому подгонять и в ростов !!!!
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3
1
Букет Красивый
Букет Красивый
Орлова Наталья, кыш нах
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0
3
Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Правильную оценку событиям шестилетней давности дала старая одесситка Циля в своем письме к пу. Его можно перечитывать бессчетное количество раз. Ничего мудрее не сказать...
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4
2
Букет Красивый
Букет Красивый
Кунецкая Раїса, не перди в труселя кружевные. Явропа новых не даст
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