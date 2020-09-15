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Зеленський – про "повстання" Донбасу: там багато українців, не хочу, щоб вони вмирали

Кирило Лютий
Кирило Лютий
Суспільство
5,0 т.
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що внутрішнє повстання на окупованому Донбасі небезпечне людськими втратами.

Таку заяву він зробив в інтерв'ю австрійському виданню Wiener Zeitung. Зеленський підкреслив, що на Донбасі проживає три мільйони українців і це більше, ніж в деяких країнах Європи.

"Багато з цих людей захворіли на коронавірус, ми там маємо справу з гуманітарною катастрофою... У шахтарів на окупованому Донбасі справи йдуть погано: вони не отримують нормальної заробітної плати і змушені платити за воду і електрику за високою ціною. Якщо терпіння людей там в якийсь момент вичерпається, можуть виникнути заворушення", – розповів президент.

За словами Зеленського, такий сценарій не вигідний Україні, оскільки в ОРДЛО виникне внутрішній конфлікт.

"І я знаю, що там багато українців в серцях. Я не хочу, щоб вони вмирали. Цим людям нелегко, багато зникають в тюрмах, бо відзначають такі свята, як День Незалежності України. Наші солдати, яких ми звільнили, сказали, що вони сиділи в тюрмі з проукраїнськими громадянами. Там багато людей з проукраїнськими поглядами", – додав він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Зеленський зазначив, що на "нормандських" переговорах політичних радників глав України, РФ, Франції і Німеччини вдалося обговорити в повному обсязі питання, але головним підсумком стало продовження режиму тиші на Донбасі.

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УкраїнаРосійсько-український конфліктВійна на ДонбасіВолодимир Зеленський
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