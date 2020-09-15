Зеленський – про "повстання" Донбасу: там багато українців, не хочу, щоб вони вмирали

Президент України Володимир Зеленський вважає, що внутрішнє повстання на окупованому Донбасі небезпечне людськими втратами.

Таку заяву він зробив в інтерв'ю австрійському виданню Wiener Zeitung. Зеленський підкреслив, що на Донбасі проживає три мільйони українців і це більше, ніж в деяких країнах Європи.

"Багато з цих людей захворіли на коронавірус, ми там маємо справу з гуманітарною катастрофою... У шахтарів на окупованому Донбасі справи йдуть погано: вони не отримують нормальної заробітної плати і змушені платити за воду і електрику за високою ціною. Якщо терпіння людей там в якийсь момент вичерпається, можуть виникнути заворушення", – розповів президент.

За словами Зеленського, такий сценарій не вигідний Україні, оскільки в ОРДЛО виникне внутрішній конфлікт.

"І я знаю, що там багато українців в серцях. Я не хочу, щоб вони вмирали. Цим людям нелегко, багато зникають в тюрмах, бо відзначають такі свята, як День Незалежності України. Наші солдати, яких ми звільнили, сказали, що вони сиділи в тюрмі з проукраїнськими громадянами. Там багато людей з проукраїнськими поглядами", – додав він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Зеленський зазначив, що на "нормандських" переговорах політичних радників глав України, РФ, Франції і Німеччини вдалося обговорити в повному обсязі питання, але головним підсумком стало продовження режиму тиші на Донбасі.

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