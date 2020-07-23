Зеленський – про підпал будинку Шабуніна: суспільство не може отямитися після соціальних потрясінь

Президент України Володимир Зеленський назвав підпал будинку активіста Віталія Шабуніна ознакою того, що "наше суспільство так і не може отямитися після численних трагедій і соціальних потрясінь".

Як написав глава держави на своїх сторінках у соціальних мережах, суспільство "не може відмовитися від нецивілізованих форм з'ясування стосунків. Не може перестати грати в демонстративне насильство".

"Особисто мене це дуже хвилює та засмучує. Так, я розумію, що подібне трапляється і в інших країнах, але Україна, на мій погляд, повинна вже виходити з епохи конфліктів. Очевидно, що кожен такий випадок кидає тінь на репутацію нашої держави, на наші нові інститути влади й особливо на наші правоохоронні органи. На жаль, це дійсно дуже погана історія. Тому що, незалежно від поглядів, позиції, громадської активності, будь-яка людина в нашій країні має абсолютне право на недоторканність і свою, і свого житла. Це ж аксіома для зрілих і цивілізованих країн", – заявив Зеленський.

Президент зажадав від правоохоронців "розібратися" в ситуації і висловив співчуття Шабуніну та всім українцям, які "через свою громадянську позицію потрапляють у такі неприємні ситуації".

"Винних потрібно обов'язково знайти і покарати. Саме так – знайти і покарати. А ми – суспільство – все-таки повинні навчитися толерантного ставлення до тих, хто має свою позицію щодо спірних питань", – додав він.

Як писав OBOZREVATEL, активіст Віталій Шабунін повідомив, що невідомі спалили його будинок під Києвом. Це сталося вночі 23 липня, але в результаті НП ніхто не постраждав. Мати активіста пов'язує підпал із роботою сина.