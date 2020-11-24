Зеленський призначив колишнього заступника Добкіна головою Сумської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив Василя Хому новим очільником Сумської обласної державної адміністрації.

Про це повідомляється в указі №509/2020, оприлюдненому пресслужбою Офісу президента. Указом №508/2020 Сергій Пахольчук звільнений від тимчасового виконання обов’язків голови ОДА.

54-річний Хома – колишній "афганець". За фахом – юрист. Був заступником голів Харківської ОДА – спочатку Михайла Добкіна, потім Ігоря Балути.

З 2010 року очолював апарат облдержадміністрації, обіймав посаду заступника глави харківського осередку "Партії регіонів". Звільнився у 2014 році.

За інформацією Youcontrol, чиновник є кінцевим бенефіціарієм ТОВ "Харківський обласний оптовий ринок сільськогосподарської продукції", директором якого вказана Ірина Хома.

Має персональний сайт. Згідно з оприлюдненою на ньому інформацією, Ірина Хома є його дружиною, також у чиновника троє дітей – син і дві доньки.

Сайт Василя Хоми khoma.info

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що головою Полтавською ОДА був призначений харків’янин Олег Синєгубов. Відповідний наказ підписаний Зеленським 11 листопада. Синєгубову 36 років, він декан факультету у Харківському національному університеті внутрішніх справ. Також займається приватним підприємництвом.