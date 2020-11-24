Зеленський призначив колишнього заступника Добкіна головою Сумської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив Василя Хому новим очільником Сумської обласної державної адміністрації.

Про це повідомляється в указі №509/2020, оприлюдненому пресслужбою Офісу президента. Указом №508/2020 Сергій Пахольчук звільнений від тимчасового виконання обов’язків голови ОДА.

54-річний Хома – колишній "афганець". За фахом – юрист. Був заступником голів Харківської ОДА – спочатку Михайла Добкіна, потім Ігоря Балути.

З 2010 року очолював апарат облдержадміністрації, обіймав посаду заступника глави харківського осередку "Партії регіонів". Звільнився у 2014 році.

За інформацією Youcontrol, чиновник є кінцевим бенефіціарієм ТОВ "Харківський обласний оптовий ринок сільськогосподарської продукції", директором якого вказана Ірина Хома.

Має персональний сайт. Згідно з оприлюдненою на ньому інформацією, Ірина Хома є його дружиною, також у чиновника троє дітей – син і дві доньки.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що головою Полтавською ОДА був призначений харків’янин Олег Синєгубов. Відповідний наказ підписаний Зеленським 11 листопада. Синєгубову 36 років, він декан факультету у Харківському національному університеті внутрішніх справ. Також займається приватним підприємництвом.