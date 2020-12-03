Зеленський призначив Козиря тимчасовим очільником Херсонської ОДА

Президент Володимир Зеленський призначив тимчасовим виконувачем обов’язків голови Херсонської обласної державної адміністрації Сергія Козиря.

Відповідний указ №530/2020 розміщено на офіційному сайті Офісу президента 3 грудня. Чиновник замінив на посаді Юрія Гусєва.

Гусєв залишив зазначену посаду через призначення генеральним директором державного концерну "Укроборонпром" (указ президента №532/2020).

Що відомо про Сергія Козиря?

Чиновнику 35 років, він виходець із Дніпропетровської області.

Свого часу працював на одній із шахт холдингу "ДТЕК", що належить Рінату Ахметову (у Павлограді на Дніпропетровщині).

У вересні 2019 року був призначений заступником голови Херсонської ОДА з питань регіонального розвитку, інфраструктури та захисту довкілля.

Указ президента про призначення тво голови Херсонської ОДА president.gov.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Зеленський звільнив Ігоря Фоменка від виконання обов'язків гендиректора "Укроборонпрому". На його місце призначено Юрія Гусєва.

Чиновник з 1999 року був радником голови Херсонської ОДА, працював заступником міністра оборони України з 2014 до 2016 року, потім радником міністра інфраструктури та міністра екології та природних ресурсів.

Навесні 2020-го Херсонська ОДА під керівництвом Гусєва потрапила в скандал через святкування 8 Березня з еротичними танцями. Зокрема, тоді чиновників розважав гурт "Степ" із легендарною піснею "Смажений кабанчик" і дві дівчини у відвертих сукнях та порваних капронових колготках.