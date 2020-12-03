Зеленський призначив Козиря тимчасовим очільником Херсонської ОДА

Президент Володимир Зеленський призначив тимчасовим виконувачем обов’язків голови Херсонської обласної державної адміністрації Сергія Козиря.

Відповідний указ №530/2020 розміщено на офіційному сайті Офісу президента 3 грудня. Чиновник замінив на посаді Юрія Гусєва.

Гусєв залишив зазначену посаду через призначення генеральним директором державного концерну "Укроборонпром" (указ президента №532/2020).

Чиновнику 35 років, він виходець із Дніпропетровської області.

Свого часу працював на одній із шахт холдингу "ДТЕК", що належить Рінату Ахметову (у Павлограді на Дніпропетровщині).

У вересні 2019 року був призначений заступником голови Херсонської ОДА з питань регіонального розвитку, інфраструктури та захисту довкілля.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Зеленський звільнив Ігоря Фоменка від виконання обов'язків гендиректора "Укроборонпрому". На його місце призначено Юрія Гусєва.

Чиновник з 1999 року був радником голови Херсонської ОДА, працював заступником міністра оборони України з 2014 до 2016 року, потім радником міністра інфраструктури та міністра екології та природних ресурсів.

Навесні 2020-го Херсонська ОДА під керівництвом Гусєва потрапила в скандал через святкування 8 Березня з еротичними танцями. Зокрема, тоді чиновників розважав гурт "Степ" із легендарною піснею "Смажений кабанчик" і дві дівчини у відвертих сукнях та порваних капронових колготках.