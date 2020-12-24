Зеленський привітав українців із Різдвом і нагадав про маски

Президент України Володимир Зеленський привітав українців, християн західного обряду, з Різдвом Христовим.

Відео привітання опублікувала пресслужба глави держави. Зеленський побажав веселих і здорових свят.

"Я сердечно вітаю громадян України та мільйони людей в усьому світі, що відзначають цими днями величне свято Різдва Христового. Усіх, хто збереться сьогодні в колі найрідніших і найдорожчих людей, щоб провести Святий вечір і зустріти першу зорю на вечірньому небі", – сказано в привітанні.

Зеленський зазначив, що народження у Вифлеємі Сина Божого подарувало людям надію на порятунок, а також віру в те, що добро й милосердя обов'язково переможуть.

Президент побажав, щоб вони наповнили серця українців, особливо тепер – коли завершується рік, повний важких випробувань.

"Ми тримаємо дистанцію, але не відвертаємося одне від одного. Носимо маски, але хочемо бачити усмішки на обличчі наших батьків, наших коханих, наших дітей, нашої України", – сказав глава держави.

Він також побажав українцям, щоб із Різдвом у кожну сім'ю прийшла злагода, у кожну домівку – достаток, а на українську землю – тисячолітні мир і процвітання.

"Бажаю всім веселих, теплих, смачних, а головне – здорових, різдвяних свят!" – резюмував Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю, 25 грудня, країни Європи, які переважно є католицькими, відзначатимуть Різдво Христове. Цього року святкування пройдуть за значних обмежень і заборон через пандемію коронавірусу (COVID-19).