Зеленський привітав українських мусульман із Ураза-байрам: що несе в собі свято

Президент України Володимир Зеленський привітав мусульман, які проживають у країні, зі святом Рамазан-байрам.

Він побажав кожній мусульманській родині злагоди, здоров’я та процвітання. Про це інформує пресслужба Офісу президента.

"Шановні співвітчизники! Прийміть сердечні вітання з нагоди благословенного свята Рамазан-байрам. Для мільйонів мусульман це час високого духовного зростання, що відкриває серця для добрих вчинків і благородних справ. Щира турбота про рідних і близьких, милосердя та взаєморозуміння – загальнолюдські цінності, що сприяють збереженню миру, гармонії та єдності в суспільстві", – зазначив глава держави.

Зеленський привітав українських мусульман із великим святом

Що таке Рамазан-Байрам: традиції і як відзначають

Свято Розговіння Рамазан-байрам, відоме також як Ураза-байрам, – це одна з найголовніших подій в ісламському світі, яку починають святкувати після заходу в останній день посту Рамадан.

Цього року Ураза-байрам настав 23 травня і триватиме до вечора 24 травня. У цей день мусульмани можуть дозволити собі все, що було заборонено в світлий час доби протягом священного місяця.

Крім цього, Ураза-байрам – це один із двох головних днів ісламського календаря, що знаменує завершення посту. Відомо, що традиція святкування цього дня почалася ще з 624 року, за часів пророка Мухаммеда.

У мечетях проходить святковий ранковий намаз. Віряни збираються на молитву заздалегідь, одягнувши найкраще вбрання. Під час зустрічі мусульмани обмінюються привітаннями "Ід Мубарак", бажаючи так благословенного свята.

Варто зауважити, що цьогоріч свято відзначається з дотриманням правил карантину.

EPA-EFE

Цього дня також прийнято виплачувати закят-уль-фітр. Закят передбачається для бідняків, аби вони теж могли радіти настанню свята. Загалом закят-уль-фітр вважається обов'язковим, однак виплачувати його насамперед потрібно своїм родичам, якщо вони цього потребують. Якщо ж закят буде виплачений чужій людині, коли рідним він необхідніший, той не буде зарахований. Забороняється ж давати закят батькам, дітям або дружині. Виплатити його треба до настання святкової молитви, можна це зробити в ніч на Ураза-байрам.

Також у свято варто відвідати близьких родичів, хворих і померлих. Зібрати за столом найближчих і рідних теж вважається дуже важливим моментом. Триває Ураза-байрам три дні.

Раніше OBOZREVATEL публікував привітання з нагоди Ураза-байрам, яке в 2020 році святкується у неділю, 24 травня.