У міжнародний День медичного працівника президент України Володимир Зеленський привітав українських медиків і подякував їм за роботу, особливо в умовах пандемії коронавірусу.

За його словами, саме завдяки медикам Україна отримала шанс вистояти (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Сьогодні з болем у серці ми не можемо не згадати 43 медичних працівників, які загинули, протидіючи COVID-19. Наразі кожен лікар фактично теж перебуває на передовій, воюючи за наше здоров’я та життя. Українські медики прирівняні до українських військових, які захищають країну на сході. І родини загиблих лікарів у недалекому майбутньому мають отримати відповідні компенсації", – зазначив Зеленський.

Він нагадав, що 19 червня відбулося засідання уряду, де було схвалено низку рішень щодо праці медиків.

"Крім 6,5 мільярда для будівництва по всій країні приймальних відділень, ми додатково збільшуємо витрати на медицину майже на 8 мільярдів. А отже, всі медичні заклади, які через стару реформу опинилися на межі закриття, будуть дофінансовані та збережені. 1,2 мільярда гривень буде спрямовано на екстрену медичну допомогу. А з 1 вересня всім медичним працівникам буде підвищено заробітну плату на 25, 50 та 70 відсотків залежно від їхньої категорії", – пообіцяв президент.

Він ще раз привітав кожного українського медика, незалежно від категорії – як знаних академіків і лікарів, так і медсестер, медбратів і водіїв швидкої допомоги.

"Для нас ви всі найкращі. Для нас ви всі заслужені. Для нас ви всі Люди з великої літери", – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, День медичного працівника в Україні 2020 року святкується 21 червня. Це професійне свято було встановлено указом президента 1994 року й відтоді відзначається кожної третьої неділі червня.

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