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Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому офіцеру Матвіїву

Тимур Григоренко
Суспільство
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Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому офіцеру Матвіїву

Тарас Матвіїв. Рівненська правда

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" українському офіцеру Тарасу Матвіїву, який загинув на Донбасі.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента. Відповідний указ голова держави підписав 13 липня 2020 року.

"За героїзм і особисту мужність, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові постановляю: Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Матвііву Тарасу Тарасовичу – молодшому лейтенанту (посмертно)", – йдеться в документі.

Указ Президента

Указ Президента

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі в зоні проведення ООС під ворожими обстрілами загинув український військовий, молодший лейтенант Тарас Матвіїв з Жидачівського району Львівської області.

Пізніше з'ясувалися деталі героїчної смерті офіцера Матвіїва на Донбасі.

УкраїнаОфіс президента Збройні сили УкраїниВолодимир Зеленський
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