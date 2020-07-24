Зеленський присвоїв бійцям ЗСУ державні нагороди: ОП опублікував список

Кирило Лютий Суспільство 01:32, 25.07.2020

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами українських військовослужбовців.

Як сказано на сайті президента, в указі №290 Зеленський постановив нагородити бійців за особисту мужність і самовіддані дії, проявлені при захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Йдеться про ордени Богдана Хмельницького 3-го ступеня і "За мужність" 3-го ступеня, а також медалі "За військову службу Україні" та "Захист Вітчизни".

Як писав OBOZREVATEL, також Зеленський призначив довічні стипендії учасникам Другої світової війни і тим, хто зазнав переслідувань за правозахисну діяльність.

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