"Зеленський приречений": Казарін розповів про проблеми президента України

Президент України Володимир Зеленський опинився на роздоріжжі. Він передасть або очікування своїх виборців, або інтереси країни.

Таку думку висловив журналіст Павло Казарін. Він вважає, що після парламентських виборів доля країни повністю в руках Володимира Зеленського.

"Українські громадяни голосували не за політичну партію "Слуга народа". Давайте начистоту — її просто не існує. Це зібрання незнайомих між собою людей, багато з яких є носіями протилежних цінностей. Люди голосували за самого Зеленського. За власну мрію про краще життя. за світле майбутнє і проти всього поганого", — вважає Казарін.

Незважаючи на такий приголомшливий результат, на думку журналіста, Володимир Зеленський тепер не зможе все невдачі в країні на конкурентів.

"Перші місяці ще можна списувати негатив на опір старої системи. Влаштовувати на камери розноси чиновникам. Дзвонити безпосередньо мерам і головам облрад. Вимагати відставок і заяв "за власним". Але рано чи пізно президенту доведеться зануритися в реальність з головою", — вважає Казарін.

Він переконаний, що президент дізнається, наскільки сильна в Україні корупція, чому неможливо за кілька років зробити з країни Німеччину.

Володимир Зеленський

"Володимир Зеленський приречений дізнатися, що Україна — це бідна країна Східної Європи. Стабільність якої багато в чому залежить від лояльності західних кредиторів. І що гроші Києву готові давати під цілком конкретні зобов'язання. І багато хто з них зовсім не вписуються в обивательські очікування.

За великим рахунком, президент приречений опинитися на роздоріжжі. Він передасть або очікування своїх виборців, або інтереси країни. У першому випадку його рейтинг дуже швидко піде в піке. Або він може поборотися за народну любов — і розплатиться за неї майбутнім країни.

Але який би варіант він не вибрав, звинувачувати Володимиру Зеленському буде вже нікого", — підсумував Казарін.

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