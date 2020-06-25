Зеленський прилетів на затоплене Прикарпаття. Фото і відео

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Івано-Франківської області, яка постраждала від повеней.

Про це повідомило офіційне інтернет-представництво глави держави на своєму сайті. Також на сторінці Офісу президента у Facebook вже з'явилось відео з місця подій (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Так, Зеленський здійснив обліт територій, які постраждали від стихійного лиха, та ознайомився з перебігом ліквідації надзвичайної ситуації.

Зеленський прилетів на затоплене Прикарпаття Сайт президента

Президентові доповіли, що станом на ранок 25 червня інтенсивність опадів на території західних областей зменшилась, а рівень води спадав. Максимальні рівні води вже пройдено на території Івано-Франківської, Закарпатської та Львівської областей, на Закарпатті ситуація нормалізувалася.

Водночас найскладнішою ситуація все ще залишалась у 15 районах Івано-Франківщини, трьох районах Закарпаття та одному районі Львівщини.

Зеленський прилетів на затоплене Прикарпаття Сайт президента

Після обльоту президент відвідав селище Ланчин – одне з найбільш постраждалих. Він ознайомився з роботою рятувальників і розпитав жителів про їхні нагальні потреби.

За словами голови ОТГ, для ліквідації наслідків негоди знадобиться близько 16 млн грн. Він відзначив, що на першочергові роботи треба близько 10 днів, а повністю привести селище до ладу вдасться лише до кінця літа.

"Ми підтримуємо, ми одразу виділили гроші на всі такі місця. І далі, будь ласка, працюйте, щоб люди не чекали через бюрократичні схеми. Гроші пішли. Зараз найголовніше – допомогти людям", – сказав Зеленський.

Місцеве видання "Галка" уточнило, що президент в Івано-Франківськ прилетів літаком, а до Ланчина – гелікоптером.

Пізніше в ефірі одного з телеканалів Зеленський пообіцяв нове житло і фінансову допомогу постраждалим від повеней.

Зеленський прилетів на затоплене Прикарпаття Галка

Зеленський прилетів на затоплене Прикарпаття Галка

Зеленський прилетів на затоплене Прикарпаття Галка

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