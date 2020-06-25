МоваЯзык

Топтеми:

Зеленський прилетів на затоплене Прикарпаття. Фото і відео

Яра Дорош
Яра Дорош
Суспільство
10,8 т.

  • Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Івано-Франківської області, яка постраждала від повеней

  • Зеленський здійснив обліт територій та ознайомився з перебігом ліквідації надзвичайної ситуації

  • Після обльоту президент відвідав селище Ланчин – одне з найбільш постраждалих

  • Він ознайомився з роботою рятувальників і розпитав жителів про їхні нагальні потреби

Зеленський прилетів на затоплене Прикарпаття

Зеленський прилетів на затоплене Прикарпаття

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Івано-Франківської області, яка постраждала від повеней.

Про це повідомило офіційне інтернет-представництво глави держави на своєму сайті. Також на сторінці Офісу президента у Facebook вже з'явилось відео з місця подій (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Так, Зеленський здійснив обліт територій, які постраждали від стихійного лиха, та ознайомився з перебігом ліквідації надзвичайної ситуації.

Зеленський прилетів на затоплене Прикарпаття

Зеленський прилетів на затоплене Прикарпаття Сайт президента

Президентові доповіли, що станом на ранок 25 червня інтенсивність опадів на території західних областей зменшилась, а рівень води спадав. Максимальні рівні води вже пройдено на території Івано-Франківської, Закарпатської та Львівської областей, на Закарпатті ситуація нормалізувалася.

Водночас найскладнішою ситуація все ще залишалась у 15 районах Івано-Франківщини, трьох районах Закарпаття та одному районі Львівщини.

Зеленський прилетів на затоплене Прикарпаття

Зеленський прилетів на затоплене Прикарпаття Сайт президента

Після обльоту президент відвідав селище Ланчин – одне з найбільш постраждалих. Він ознайомився з роботою рятувальників і розпитав жителів про їхні нагальні потреби.

За словами голови ОТГ, для ліквідації наслідків негоди знадобиться близько 16 млн грн. Він відзначив, що на першочергові роботи треба близько 10 днів, а повністю привести селище до ладу вдасться лише до кінця літа.

"Ми підтримуємо, ми одразу виділили гроші на всі такі місця. І далі, будь ласка, працюйте, щоб люди не чекали через бюрократичні схеми. Гроші пішли. Зараз найголовніше – допомогти людям", – сказав Зеленський.

Місцеве видання "Галка" уточнило, що президент в Івано-Франківськ прилетів літаком, а до Ланчина – гелікоптером.

Пізніше в ефірі одного з телеканалів Зеленський пообіцяв нове житло і фінансову допомогу постраждалим від повеней.

Зеленський прилетів на затоплене Прикарпаття

Зеленський прилетів на затоплене Прикарпаття Галка

Зеленський прилетів на затоплене Прикарпаття

Зеленський прилетів на затоплене Прикарпаття Галка

Зеленський прилетів на затоплене Прикарпаття

Зеленський прилетів на затоплене Прикарпаття Галка

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаІвано-ФранківськВолодимир Зеленський
Поділитися в Facebook
  1. /Суспільство