Зеленський пояснив, від чого залежать нові перемоги української армії

Президент України Володимир Зеленський привітав військових зв’язківців з Днем військ зв'язку та заявив, що успіхи української армії залежать від її модернізації та оснащення за світовими стандартами.

Про це йдеться у повідомленні на сійті Офісу президента України в суботу, 8 серпня.

"У складі ЗСУ ви виконуєте одне з найбільш відповідальних завдань – забезпечення військового зв’язку. Завдяки саме вашим діям інші армійські підрозділи можуть оперативно отримувати важливу інформацію та випереджати дії противника. Успішне виконання бойових завдань у зоні проведення Операції об’єднаних сил – це, зокрема, й ваша заслуга", – сказав Зеленський.

Він зауважив, що нові перемоги української армії залежать від її модернізації та оснащення відповідно до сучасних світових стандартів.

"Саме тому війська зв’язку мають впроваджувати новітні технічні розробки та високі технології", – наголосив президент.

Глава держави подякував військовим зв’язківцям за героїзм і відвагу, які воїни демонструють на східних рубежах України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю, 7 серпня, президент України Володимир Зеленський відвідав "нульові позиції" на Донбасі в зоні проведення Операції Об'єднаних сил.