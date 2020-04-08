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8 квітня • оновлено в 22:07
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Вікторія Довгань
Вікторія Довгань

Зеленський пояснив, чому карантин не пом'якшать

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що карантин у країні не будуть пом'якшувати в період Великодніх свят.

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За його словами, це загрожує скупченням великих груп людей і збільшенням спалаху COVID-19 в Україні. Детальне пояснення позиції глави держави з'явилося на його сайті.

"Наразі не можна говорити про пом’якшення карантинних заходів, особливо з урахуванням Великодніх свят, коли існує загроза скупчення людей і чимало українців повертається додому на святкування. Такої згоди дійшли на традиційній нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського щодо боротьби з коронавірусом", – сказано у повідомленні пресслужби.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

До того ж зазначається, що не пом’якшувати карантинні заходи закликали і у Всесвітній організації охорони здоров’я.

"Карантин – це те, що нас рятує. Завдяки тому, що ми запровадили його вчасно, поширення коронавірусу відбувається не так швидко. Ми бачимо, що багато українців відповідально ставиться до карантину, хоча це нелегко. Ми ж маємо бути відповідальними щодо людей і зробити все, аби полегшити їхнє життя в цей час", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що для підтримки українських пенсіонерів під час карантину з 14 квітня уряд почне виплату додаткової тисячі гривень. Її отримають громадяни, пенсія яких нижча за 5 тис. грн.

Крім того, за дорученням президента уряд класифікував категорії населення, яким буде надана додаткова допомога. Йдеться про безробітних, малозабезпечені родини з дітьми, малий та середній бізнес.

"Добре, що у нас вже розроблені інструменти й пораховано фінансування для допомоги українцям. Тепер треба рухатися якнайшвидше, щоб люди справді отримали гроші та відчули полегшення", – зазначив Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Arhangelski Juri
Arhangelski Juri
«не смягчать карантинные мероприятия призвали и во Всемирной организации здравоохранения.» Аргумент слабоват. А почему бы н посмотреть н статистику болезней в Украине. Сообщается, что «Для 37 диагноз оказался смертельным» . А данные Госкомстата Украины о болезнях говорят следующее: «Від деяких інфекційних та паразитарних хвороб за 2018 р. загинуло - 9 тыс. чел», Т. е. за 3 мес= 2 тыс. Так о чём речь?
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
у Вовки своя Пасха.
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Левченко Андрій
Левченко Андрій
ты скажи когда Ерамак сядет!
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