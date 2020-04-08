Зеленський пояснив, чому карантин не пом'якшать

Президент України Володимир Зеленський заявив, що карантин у країні не будуть пом'якшувати в період Великодніх свят.

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За його словами, це загрожує скупченням великих груп людей і збільшенням спалаху COVID-19 в Україні. Детальне пояснення позиції глави держави з'явилося на його сайті.

"Наразі не можна говорити про пом’якшення карантинних заходів, особливо з урахуванням Великодніх свят, коли існує загроза скупчення людей і чимало українців повертається додому на святкування. Такої згоди дійшли на традиційній нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського щодо боротьби з коронавірусом", – сказано у повідомленні пресслужби.

Володимир Зеленський

До того ж зазначається, що не пом’якшувати карантинні заходи закликали і у Всесвітній організації охорони здоров’я.

"Карантин – це те, що нас рятує. Завдяки тому, що ми запровадили його вчасно, поширення коронавірусу відбувається не так швидко. Ми бачимо, що багато українців відповідально ставиться до карантину, хоча це нелегко. Ми ж маємо бути відповідальними щодо людей і зробити все, аби полегшити їхнє життя в цей час", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що для підтримки українських пенсіонерів під час карантину з 14 квітня уряд почне виплату додаткової тисячі гривень. Її отримають громадяни, пенсія яких нижча за 5 тис. грн.

Крім того, за дорученням президента уряд класифікував категорії населення, яким буде надана додаткова допомога. Йдеться про безробітних, малозабезпечені родини з дітьми, малий та середній бізнес.

"Добре, що у нас вже розроблені інструменти й пораховано фінансування для допомоги українцям. Тепер треба рухатися якнайшвидше, щоб люди справді отримали гроші та відчули полегшення", – зазначив Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

прем'єр-міністр Денис Шмигаль 8 квітня заявив, що карантин в Україні, найімовірніше, продовжать після 24 квітня до початку травня.

Раніше він припустив, що частина карантинних заходів, як-от носіння маски в громадських місцях, може діяти в Україні до вересня. Але повернення людей до роботи має розпочатися не пізніше як в другій половині травня.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко також вважає, що робити прогнози про закінчення карантину в Україні через коронавірус можна буде не раніше як наприкінці нинішніх обмежувальних заходів, які діють до 24 квітня.

В РНБО ж вважають, що карантин в Україні точно не закінчиться 24 квітня через прийдешній пік поширення хвороби.

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