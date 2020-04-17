Перемовини у мінському форматі будуть відбуватися на початку кожного тижня у відеоформаті.

Про це в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" заявив президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що зустрічі тепер проводитимуться незалежно від бажання сторін.

"У нас, на жаль, поки триває війна на Донбасі. До речі, зараз ми домовилися, що перемовини у мінському форматі у нас будуть проходити, незалежно від того, хочуть люди зустрічатися чи ні. Через два тижні зберуться, чи через місяць. Зараз на початку кожного тижня у нас проходить "відеомінськ". Ми йдемо вперед, тільки це нас наближує до вирішення цього глобального питання", – сказав він.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона боротиметься, доки кожен українець не повернеться додому з полону на окупованих територіях Донбасу.

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