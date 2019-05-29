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/Суспільство

Зеленський повернув Саакашвілі громадянство: з'явилася реакція українців

1.5тЧитати матеріал російською

Багато українців позитивно поставилися до рішення президента Володимира Зеленського повернути громадянство екс-главі Грузії Міхеїлу Саакашвілі.

Про це стало відомо за результатами опитування OBOZREVATEL, участь в якому взяли понад 41 тисячі читачів.

Рішуче проти такого вчинку глави держави виступили лише 14% респондентів, які заявили, що Саакашвілі "отримав громадянство обманом".

36% вважають, що Зеленський вчинив правильно, оскільки екс-главу Одеської ОДА "позбавили українського паспорта незаконно".

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Зеленський повернув Саакашвілі громадянство

Зеленський повернув Саакашвілі громадянство

obozrevatel

При цьому 39% відповіли, що "краще б президент дав громадянство тим, хто реально гідний".

Ще 11% вказали, що "це прецедент і тепер в Україну почнуть повертатися всі вигнанці".

Зеленський повернув Саакашвілі громадянство: з'явилася реакція українців

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 травня Саакашвілі повернувся в Україну і поспілкувався з журналістами, поділившись планами на майбутнє.

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Особи
Міхеїл СаакашвіліВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
паспортГромадянство
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Куни Чан
Куни Чан
Михо медийный таран, он разнесет этих барыг)))
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Куни Чан, куни, хто разнесет? шо он может, он показал 09.08.08!
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
очень хорошо! песня в исполнении этого чмо "Барыыыгггиии" должна звучать вечно!
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