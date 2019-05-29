Зеленський повернув Саакашвілі громадянство: з'явилася реакція українців

Багато українців позитивно поставилися до рішення президента Володимира Зеленського повернути громадянство екс-главі Грузії Міхеїлу Саакашвілі.

Про це стало відомо за результатами опитування OBOZREVATEL, участь в якому взяли понад 41 тисячі читачів.

Рішуче проти такого вчинку глави держави виступили лише 14% респондентів, які заявили, що Саакашвілі "отримав громадянство обманом".

36% вважають, що Зеленський вчинив правильно, оскільки екс-главу Одеської ОДА "позбавили українського паспорта незаконно".

Зеленський повернув Саакашвілі громадянство obozrevatel

При цьому 39% відповіли, що "краще б президент дав громадянство тим, хто реально гідний".

Ще 11% вказали, що "це прецедент і тепер в Україну почнуть повертатися всі вигнанці".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 травня Саакашвілі повернувся в Україну і поспілкувався з журналістами, поділившись планами на майбутнє.

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