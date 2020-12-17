Зеленський поставив завдання отримати перші партії вакцини від COVID-19 на початку 2021 року
Україна повинна отримати перші партії ліцензованої вакцини від коронавірусу (COVID-19) вже на початку 2021 року.
Як заявив президент Володимир Зеленський під час пленарної сесії "Стратегічні пріоритети зовнішньої політики України", над цим завданням мають працювати міністерства закордонних справ і охорони здоров’я, дипломатичний корпус і працівники українських спецслужб.
"На жаль, ми поки що не входимо до пріоритетних 92 країн, які мають отримати вакцину в січні-лютому, але ми над цим дуже сильно працюємо, тому і вас прошу це робити", – сказав він.
Зеленський нагадав, що в Україні щодня від коронавірусу помирають 200-250 людей.
"Те, скільки людей нам вдасться зберегти, прямо залежить від вас", – звернувся він до присутніх дипломатів.
Окремо президент звернувся до послів України у Великобританії, у США, у Франції, в Німеччині, в Італії, до представника в ЄС.
"Але це не означає, що всім іншим послам треба розслаблятись", – додав Зеленський.
У заході під головуванням президента взяли участь посли, постійні представники та генеральні консули України за кордоном.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
перша партія безкоштовної вакцини в межах механізму COVAX повинна надійти в Україну наприкінці першого або в другому кварталі 2021 року. Водночас препарати, які будуть закуповуватися державою безпосередньо у виробників, можуть стати доступними вже в лютому.
Раніше глава МОЗ Максим Степанов заявив, що літні люди, а також громадяни, які є медиками, педагогами, поліцейськими або працівниками соціальних служб, отримають безкоштовну вакцину проти коронавірусу першочергово.
Загалом же вона повинна бути безкоштовною для всіх українців, наполіг міністр.
Повірена у справах США в Україні Крістіна Квін пообіцяла, що докладе усіх зусиль, аби Україна в найкоротші терміни отримала американську вакцину.