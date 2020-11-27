Зеленський посмертно надав звання Героя України гендиректору КБ "Південне"
Президент Володимир Зеленський посмертно надав звання Героя України генеральному директору державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне" ім М.К. Янгеля" Олександру Дегтяреву, який помер від ускладнень COVID-19.
Відповідний указ виклали на сайті глави держави. Дегтярев обіймав посаду гендиректора КБ "Південне" з 2010 року, а працював там з 1975 року.
"За визначний особистий внесок у розвиток ракетно-космічної галузі України, зміцнення науково-технічного потенціалу держави, розробку новітніх зразків ракетно-космічної техніки постановляю присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена Держави ДЕГТЯРЕВУ Олександру Вікторовичу – генеральному директору державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне" імені М.К.Янгеля" (посмертно)", – сказано в указі президента.
Видатного 69-річного аерокосмічного конструктора, академіка Національної академії наук не стало 24 листопада.
Як повідомляв OBOZREVATEL, від наслідків коронавірусної хвороби помер Олександр Дегтярев – генеральний директор Конструкторського бюро "Південне", головного підприємства ракетно-космічної галузі України.
Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Дніпропетровської області взяв участь у церемонії прощання з генеральним директором конструкторського бюро "Південне" ім. Янгеля Олександром Дегтяревим, який помер від COVID-19.