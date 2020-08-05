Зеленський посмертно нагородив убитих терористами медиків та воїнів ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив орденом "За мужність" III ступеня військовослужбовців, які були підступно розстріляні російськими окупантами на Донбасі наприкінці липня, та ще двох воїнів, котрі загинули навесні.

Як повідомляється на сайті глави держави, він підписав відповідний указ № 304/2020 "Про відзначення державними нагородами України". Згідно з документом, за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, посмертно нагороджені старший солдат Ігор Вівчаренко, сержант Ярослав Журавель, сержант Микола Ілін, сержант Олексій Золін та лейтенант Дмитро Красногрудь.

Указ Зеленського про нагородження загиблих Героїв Скріншот сторінки

"Імена Героїв, які віддали життя за територіальну цілісність і незалежність України, назавжди залишаться в пам’яті поколінь українців. Їхній подвиг, непереборну силу та любов до Батьківщини неможливо виміряти жодними нагородами. Дякуємо кожному військовому, який захищає Україну та кордони нашої держави", – наголосив Зеленський.

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