Зеленський посмертно нагородив убитих терористами медиків та воїнів ЗСУ
Володимир Зеленський посмертно нагородив загиблих воїнів ЗСУ. tverezo.info
Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив орденом "За мужність" III ступеня військовослужбовців, які були підступно розстріляні російськими окупантами на Донбасі наприкінці липня, та ще двох воїнів, котрі загинули навесні.
Як повідомляється на сайті глави держави, він підписав відповідний указ № 304/2020 "Про відзначення державними нагородами України". Згідно з документом, за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, посмертно нагороджені старший солдат Ігор Вівчаренко, сержант Ярослав Журавель, сержант Микола Ілін, сержант Олексій Золін та лейтенант Дмитро Красногрудь.
Указ Зеленського про нагородження загиблих Героїв Скріншот сторінки
"Імена Героїв, які віддали життя за територіальну цілісність і незалежність України, назавжди залишаться в пам’яті поколінь українців. Їхній подвиг, непереборну силу та любов до Батьківщини неможливо виміряти жодними нагородами. Дякуємо кожному військовому, який захищає Україну та кордони нашої держави", – наголосив Зеленський.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
13 липня внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі загинув лейтенант Дмитро Красногрудь.
На евакуацію загиблого під Горлівкою розвідника вирушила група у складі дев'яти військовослужбовців, однак вони потрапили в потрійну засідку.
Ворог розпочав обстріл і убив військового медика Миколу Іліна.
Сержант Ярослав Журавель зазнав важкого поранення і помер за чотири дні, так і не дочекавшись допомоги.
Олексій Золін загинув у березні від кулі ворожого снайпера. Він служив в 30 ОМБр ЗСУ.
А воїн 3-го окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго Ігор Вівчаренко загинув у квітні під час планових навчань в зоні ООС в Донецькій області. Його життя забрав вибух міни в 82-мм мінометі.