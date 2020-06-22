Зеленський порівняв Україну з цирком через коронавірус

Президент Володимир Зеленський, говорячи про боротьбу з коронавірусом, порівняв Україну з куполом цирку, під яким балансує гімнаст.

Про це він сказав в інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail, переклад якого опубліковано на сайті глави держави. Коментуючи рішення відкрити кордон з іншими країнами, Зеленський зазначив, що ніхто не знає, яким буде фінал битви з COVID-19.

"Все, що ми можемо, і все, що ми робимо, – це утримання балансу. Ми – як гімнаст-канатоходець під куполом цирку, який йде і тримає рівновагу, щоб не впасти. Ми тримаємо рівновагу, щоб не було великої кількості захворювань, а значить – і великої кількості летальних випадків", – розповів президент.

Зеленський підкреслив, що зараз "життя в Україні відновлюється".

"Ми відкриваємо деякі речі, пов'язані з малим і середнім бізнесом, відкриваємо парки, де можуть бути літні кафе, але у нас заборонено сидіти в приміщенні кафе, де є велике скупчення людей. Ми відкриваємо перукарні, спортивні зали, але без масових скупчень..." – додав він.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Україні знизився добовий приріст хворих COVID-19. Однак в країні вже понад 37 тисяч випадків захворювання.