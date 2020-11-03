Зеленський попросив у Червоного Хреста сприяння в отриманні списків для обміну "всіх на всіх"

Президент Володимир Зеленський подякував очільнику МКЧХ Петеру Мауреру за візит до України та попросив його посприяти в отриманні від бойовиків "Л/ДНР" списків для прискорення обміну "всіх на всіх".

Про це повідомила пресслужба Офісу президента. Глава України також привітав бажання Маурера відвідати Донбас з обох боків лінії розмежування.

"Щоб відчути, що відбувається на Донбасі, треба бути там. Важливо те, що ви розумієте, що треба бути по обидві сторони контактної лінії", – сказав він.

Зеленський відзначив, що Червоний Хрест надає нашій країні постійну гуманітарну допомогу. Особливо важливою для нашої держави вона виявилася після початку пандемії COVID-19, заявив президент.

Окремо глава держави відзначив допомогу МКЧХ у роботі підприємства "Вода Донбасу", яке забезпечує питною водою українців по обидва боки лінії розмежування.

Сторони детально обговорили потребу доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до полонених на тимчасово окупованих територіях, що допоможе ідентифікувати незаконно утримуваних осіб.

Зеленський подякував МКЧХ за координацію у попередніх процесах взаємного звільнення полонених і попросив сприяти в отриманні списків людей від іншої сторони для пришвидшення обміну за формулою "всіх на всіх". Маурер запевнив, що ці питання є пріоритетними.

Глава МКЧХ позитивно оцінив дії української сторони з облаштування зручних пунктів для перетину контактної лінії. Зокрема, відновлення розвідного мосту у Станиці Луганській, облаштування КПВВ та плани відкрити нові, такі ж комфортні КПВВ у Щасті та Золотому.

Також сторони обговорили процес розмінування на Донбасі. Маурер наголосив, що Україна – одна з найбільш замінованих територій світу.

Зеленський повідомив, що підготовку до початку розмінування 19 погоджених ділянок детально обговорено в межах ТКГ, погоджуються технічні деталі.

Також очільник МКЧХ привітав ухвалення в Україні закону про зниклих безвісти й запевнив, що очолювана ним організація надасть всю необхідну підтримку для допомоги в цьому процесі.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що представники України в ТКГ займаються питаннями звільнення з полону "Л/ДНР" тільки тих, хто воював за Україну або утримуваних за проукраїнську позицію.