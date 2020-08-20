Зеленський "попрацював" листоношею і доставив посилку в село на Херсонщині

Володимир Зеленський доставив пошту в село на Херсонщині. president.gov.ua

Під час робочої поїздки в Херсонську область президент України Володимир Зеленський доставив поштову посилку жительці села Садове.

Про це повідомила прессекретарка глави держави Юлія Мендель в Facebook. Також вона опублікувала відповідне відео.

На кадрах видно, як президент із супроводом заходить у двір приватного будинку з невеликою посилкою в руках.

"Ліки замовляли? Довго чекали? А ціна?" – звернувся президент до господині дому. Жінка розповіла, що чекала посилку всього два дні, а ціна препаратів менша, ніж в аптеці в райцентрі. На прощання вона потиснула президенту руку.

У такий спосіб глава держави перевірив роботу нової системи "Укрпошти", що забезпечує доставку пенсій і ліків додому.

В Офісі президента повідомили, що Зеленський у селі Садове поспілкувався з місцевими жителями.

"На думку президента, українські села вимагають системного підходу і розвитку", – йдеться у повідомленні.

"Хотів би поставити завдання уряду, щоб вони підготували принциповий державний підхід до сіл та маленьких містечок. Реформа села… Коли має бути все: ліки, школа, робочі місця і всі працюючі органи. Я вже не кажу про те, що у людей просто немає Інтернету. А які послуги онлайн ми можемо пропонувати, якщо нема Інтернету!?" – сказав Зеленський.

Президент Зеленський "попрацював" листоношею (Facebook Юлії Мендель)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні запустили нову послугу для "Укрпошти". Відтепер автомобілі пересувних відділень доставлятимуть пошту в найвіддаленіші куточки країни.

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