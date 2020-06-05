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5 червня • оновлено в 16:47
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Зеленський попередив українців про "невидиму загрозу" через новий сплеск COVID-19

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Президента України Володимира Зеленського стривожили дані про зростання третій день поспіль підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Їх озвучив 5 червня на нараді з протидії поширенню коронавірусу прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє офіційне інтернет-представництво президента України.

Зеленський попередив українців про "невидиму загрозу" з нового сплеску COVID-19

Зеленський попередив українців про "невидиму загрозу" з нового сплеску COVID-19

president.gov.ua

В уряді попередили, що якщо така тенденція триватиме, пом'якшення карантину може призвести до погіршення епідеміологічної ситуації.

"Треба нагадувати людям, що безпечність щодо засобів захисту несе великі загрози під час епідемії COVID-19. Знайти баланс між поверненням до нормального життя й безпекою складно. Невидима небезпека – найгірша, бо сьогодні ти не бачиш сенсу в масці, а завтра зростає кількість хворих", – підкреслив Зеленський.

Кабмін поки не став змінювати графік пом'якшення карантину, але якщо епідеміологічна ситуація погіршиться, його можуть переглянути.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в України 5 червня стартував черговий етап послаблення карантину.

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Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особи
Володимир Зеленський Денис Шмигаль
Місце
Україна
Тег
карантин
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