Зеленський попередив про спалах COVID-19 після травневих свят та звернувся до МОЗ
Президент України Володимир Зеленський закликав Міністерство охорони здоров'я під час травневих свят не зменшувати кількість тестувань на коронавірус.
Про це він повідомив на щоденній селекторній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусу, сказано на сайті пресслужби глави держави. За його словами, це необхідно для того, щоб не отримати спалах COVID-19 після свят та вихідних.
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"У вихідні та свята кількість тестів має бути такою самою, як і в будні, аби на наступний день після свят ми не "губили" нових хворих, а опісля не отримували спалахи. Вчасне виявлення інфекції – це й допомога самому пацієнту, і запобігання поширенню хвороби. Цього року свята справді вимагають дотримання правил як від влади, так і від людей. Але це робиться лише для того, щоб ми всі могли радіти святам у наступні роки", – наголосив Зеленський.
Він нагадав, що нині в Україні кількість хворих за добу досі перевищує кількість тих, хто одужав, а тому триває зростання кількості недужих на COVID-19. Так, за минулу добу було зафіксовано 456 нових випадків, 111 осіб – одужали.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський доручив уряду відкрити ринки, робота яких була припинена через введений карантин під час епідемії COVID-19.