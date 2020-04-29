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29 квітня • оновлено в 14:52
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Зеленський попередив про спалах COVID-19 після травневих свят та звернувся до МОЗ

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Президент України Володимир Зеленський закликав Міністерство охорони здоров'я під час травневих свят не зменшувати кількість тестувань на коронавірус.

Про це він повідомив на щоденній селекторній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусу, сказано на сайті пресслужби глави держави. За його словами, це необхідно для того, щоб не отримати спалах COVID-19 після свят та вихідних.

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"У вихідні та свята кількість тестів має бути такою самою, як і в будні, аби на наступний день після свят ми не "губили" нових хворих, а опісля не отримували спалахи. Вчасне виявлення інфекції – це й допомога самому пацієнту, і запобігання поширенню хвороби. Цього року свята справді вимагають дотримання правил як від влади, так і від людей. Але це робиться лише для того, щоб ми всі могли радіти святам у наступні роки", – наголосив Зеленський.

Зеленський попередив про спалах COVID-19 після травневих свят

Зеленський попередив про спалах COVID-19 після травневих свят

president.gov.ua

Він нагадав, що нині в Україні кількість хворих за добу досі перевищує кількість тих, хто одужав, а тому триває зростання кількості недужих на COVID-19. Так, за минулу добу було зафіксовано 456 нових випадків, 111 осіб – одужали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський доручив уряду відкрити ринки, робота яких була припинена через введений карантин під час епідемії COVID-19.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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