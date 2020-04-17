Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ще не досягла піку захворюваності на коронавірус, і потрібно бути обережними у зв’язку з Великодніми та травневими святами.

За словами глави держави, карантин в України тимчасовий, але надважливий. Про це він повідомив на нараді щодо питань боротьби з коронавірусом, повідомляє пресслужба президента.

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"Так, усі люблять весняні пікніки, всім хочеться посмажити традиційних шашликів. Ми повинні розуміти людей з цими бажаннями. Але треба доносити, що карантин – тимчасовий, але надважливий. Що сьогодні такий пікнік чи такі шашлики можуть просто коштувати комусь життя. Комунікації та роз’яснення – це надзвичайно важливо в такий складний час", – зазначив президент.

Володимир Зеленський

Своєю чергою, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що рівень смертності від COVID-19 в Україні становить 2,7% від кількості заражених. Це значно нижчий показник, ніж середньосвітовий.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що понад 90% мереж аптек та магазинів в Україні забезпечені засобами захисту. За його словами, комісії з перевірки лікарень у регіонах показали, що попри хорошу статистику від місцевої влади у медиків є чимало проблем. Зокрема, йдеться про постачання деяких ліків, а також про вирішення транспортних питань та харчування лікарів. Особливо тих, які залишаються ночувати у медзакладах через епідемію.

В уряді повідомили, що гроші на ці послуги були виділені. А забезпечити надання вказаних послуг має місцева влада.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський закликав українців відсвяткувати Великдень вдома, оскільки масове скупчення людей під час богослужінь створює ідеальне середовище для поширення коронавірусу.