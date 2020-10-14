Зеленський пообіцяв захисникам України використати "історичний шанс"

Президент Володимир Зеленський в День захисника України подякував військовослужбовцям, висловив упевненість, що окуповані території вдасться повернути і пообіцяв використати "історичний шанс".

Увечері в середу, 14 жовтня, на сторінках президента в соціальних мережах було опубліковано повідомлення, в якому Зеленський зазначив, що Донбас "зробив нас сильнішими і рішучими".

"Впевненими в своїх силах. Тими, хто має право на власне місце на глобальній шахівниці. Велику ціну ми заплатили за цю силу... Саме тут [на Донбасі] відчуваєш, якої сили історичний виклик постав перед країною з початком війни. І що ми цей виклик не просто прийняли", – написав він.

Зеленський зазначив, що військовослужбовці сьомий рік бездоганно виконують свій обов'язок і заявив, що завдяки ним у України є "особливе місце в історії".

"Тому просто дякую кожному захиснику і кожної захисниці нашої держави! Те, що ви зробили, – безцінне. І країна саме з такими захисниками завжди матиме свій історичний шанс. Повірте, ми його точно використаємо. Незважаючи на опір "старого світу", – запевнив президент.

"Ваша сила дає нам можливість бути впевненими під час дуже важких переговорів. Ваша сила – це повна тиша по всій лінії фронту. Ваша сила – запорука того, що Україна поверне всі свої тимчасово окуповані території в сім'ю. Інакше ніяк. Кров героїв – дуже дорога річ в цьому світі, щоб ми не отримали компенсації. Слава кожному з вас! Слава Україні!" – написав Зеленський.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський 14 жовтня відвідав Центр морських операцій в зоні проведення операції об'єднаних сил на Донбасі. Він вручив військовослужбовцям подарунки і поцікавився умовами проживання військових.