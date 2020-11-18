Зеленський пообіцяв вдвічі збільшити кількість ліжок для хворих на COVID-19

Держава в разі потреби готова збільшити вдвічі кількість ліжок для хворих на COVID-19.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у новому відеозверненні з лікарні "Феофанія" в Києві. Ролик був опублікований 18 листопада на Facebook-сторінці президента.

Він також зазначив, що в медустановах країни збільшується кількість ліжок, оснащених централізованим киснем і концентраторами.

"Зараз існує 50 тисяч ліжок для хворих на COVID-19. Сьогодні ми готові, в разі необхідності, оперативно збільшити цю кількість майже в два рази – до 91 тисячі ліжок", – сказав глава держави.

Він наголосив, що за минулий тиждень було додатково розгорнуто 5 тисяч ліжок, забезпечених централізованим киснем і концентраторами.

"У планах на цей тиждень іще кілька тисяч ліжок із киснем. Звичайно, всім нам хотілося б, щоб і додаткові ліжка, і кисень нікому не знадобилися, але держава готова до будь-якого складного сценарію", – заявив Зеленський.

Він нагадав, що парламент підтримав виділення з бюджету майже 9 млрд грн для боротьби з COVID-19. Ці гроші підуть на закупівлю експрес-тестів, забезпечення киснем ліжок у стаціонарах і придбання необхідного лабораторного обладнання.

За словами президента, експрес-тести отримають сімейні лікарі та бригади швидкої допомоги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві для лікування хворих на коронавірус киснем обладнали майже 1200 ліжко-місць у комунальних медустановах. Також додатково закуповують концентратори кисню.