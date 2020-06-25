Президент України Володимир Зеленський пообіцяв нове житло і фінансову допомогу постраждалим від повеней.

Про це він сказав під час прямого включення в ток-шоу "Право на владу" ввечері в четвер, 25 червня.

"Зруйновано понад 8 тисяч будівель людей, затоплено близько 10 тисяч гектарів сільськогосподарської землі. Це їх життя і можливість харчування. Зруйновано дороги, дамби, кілька старих мостів. Зараз відновили всі дороги державного значення..." – розповів Зеленський.

Президент запевнив, що "нормальне життя протягом кількох днів буде відновлено".

"Уряду я поставив завдання, і він виділив близько 750 мільйонів гривень на відновлення всього того, про що я сказав... Деякі будівлі не можна повернути, скажімо так, до життя, тому люди будуть переселені. Буде обов'язково ще фінансова допомога", – пообіцяв він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін виділив близько 700 млн гривень на ліквідацію наслідків повені на заході України.

Нагадаємо, що через сильні зливи в Україні, які почалися 22 червня і не припинилися досі, затопило вісім областей. Найбільше постраждали західні регіони – Прикарпаття, Буковина і Закарпаття. Також три людини загинули.