Зеленський пообіцяв побудувати п'ять медмістечок за 8 млрд

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв створити п'ять медичних містечок по всій країні.

Про це глава держави розповів під час робочої поїздки на Донеччину, передає пресслужба ОПУ.

"У нас є завдання – зробити п'ять медичних містечок по Україні. Ми їх зробимо", – заявив гарант.

Президенту також показали план будівництва обласної багатопрофільної лікарні в Краматорську. Вона повинна стати флагманським медичним проєктом зі створення п'яти медмістечок по всій Україні.

План будівництва лікарні в Краматорську ОПУ

Зазначається, що така медустанова зможе забезпечити якісною високоспеціалізованою медичною допомогою більш ніж 2,5 млн жителів Донеччини, Луганщини та Харківщини.

В ОПУ вказали, що вартість першої черги будівництва становить 5,9 млрд грн, загальний кошторис – 8 млрд грн. Розпочати будівництво планують у першому кварталі 2021 року за наявності відповідного фінансування. Водночас Зеленський запевнив, що фінансування буде забезпечено.

Додамо, що в Донецькій області в місті Слов'янськ Зеленський відвідав оновлений обласний діагностичний центр із консультативною поліклінікою. Загальна вартість будівництва й закупівлі медобладнання склала понад 330 млн грн.

Лікарня в Слов'янську ОПУ

Зеленський у лікарні в Слов'янську ОПУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський пообіцяв українським лікарям зарплату в 25 тисяч гривень.