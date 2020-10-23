Зеленський пообіцяв побудувати п'ять медмістечок за 8 млрд

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв створити п'ять медичних містечок по всій країні.

Про це глава держави розповів під час робочої поїздки на Донеччину, передає пресслужба ОПУ.

"У нас є завдання – зробити п'ять медичних містечок по Україні. Ми їх зробимо", – заявив гарант.

Президенту також показали план будівництва обласної багатопрофільної лікарні в Краматорську. Вона повинна стати флагманським медичним проєктом по створенню п'яти медмістечок по всій Україні.

Відзначається, що така медустанова зможе забезпечити якісною високоспеціалізованою медичною допомогою більш 2,5 млн жителів Донеччини, Луганщини та Харківщини.

В ОПУ вказали, що вартість першої черги будівництва становить 5,9 млрд грн, загальний кошторис – 8 млрд грн. Почати будівництво планують у першому кварталі 2021 року за наявності відповідного фінансування. При цьому Зеленський запевнив, що фінансування буде забезпечено.

Додамо, що в Донецькій області в місті Слов'янськ Зеленський відвідав оновлений обласний діагностичний центр з консультативною поліклінікою. Загальна вартість будівництва і закупівлі медобладнання склала понад 330 млн грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський пообіцяв українським лікарям зарплату в 25 тисяч гривень.