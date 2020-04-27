Зеленський пообіцяв нові економічні програми. Відео звернення

Юрій Сергієнко Суспільство 18:23, 27.04.2020 Оновлено: 18:35, 27.04.2020

Президент Володимир Зеленський заявив, що уряд готує нові економічні програми для подолання кризи в зв'язку з епідемією коронавірусу COVID-19.

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Про це він заявив у своєму відеозверненні, опублікованому на сторінці глави держави в Facebook.

24tv.ua

Головне зі звернення президента:

  • МОЗ отримав близько 500 тисяч ПЛР-тестів українського виробництва.

  • В Україні планується проводити не менше 10 тисяч ПЛР-тестів на добу.

  • Уряд підготував іпотечну програму під 10% і кредити для малого бізнесу під низький відсоток.

  • Уряд розгляне питання відкриття продовольчих ринків.

  • У квітні ціна на газ для населення знизилася на 15%.

  • Відновлюється евакуація українців, які перебувають за кордоном.

  • Ситуація з пожежами в Житомирській області – контрольована.

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