Головна Новини
31 березня • оновлено в 19:43
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Зеленський пообіцяв надбавки медикам в 300%

3.2т
Читати матеріал російською

В Україні розробили механізми додаткового фінансування лікарів, зокрема, тих, хто залучений до догляду за хворими на COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, сказано на сайті його пресслужби. За словами президента надбавки для тих, хто задіяний у лікування коронавірусу становитимуть до 300%. Крім того, 200% додаткового фінансування отримуватимуть інші лікарі.

"Оскільки більшість українських лікарень уклали договори з Національною службою здоров’я України, то вони отримають звідти повне фінансування. До того ж, ми розробили механізми додаткового фінансування лікарів – до 300% тим, хто задіяний у лікуванні коронавірусу, та до 200% – іншим. Лікарі зараз на передовій. Вони борються за життя українців", – наголосив президент.

Зеленський пообіцяв надбавки медикам в 300%

Зеленський пообіцяв надбавки медикам в 300%

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава медичного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький заявив, що лікарям, задіяним у боротьбі з поширенням коронавірусу COVID-19, будуть виплачувати підвищену зарплату – до 200%.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
1
11
Смішно
7
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Вы лекарства закупаете народ лечить!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Колорад Ваня
Колорад Ваня
"Тыщавдень". Это мы уже слышали.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
canger ralph
canger ralph
Сначала наобещает, а потом включит печатный станок?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА

    Підтверджені випадки: 549

    Вилікувалось: 8. Померло: 13

  • Коли в Україні настане пік коронавірусу : в МОЗ обнадіяли прогнозом

  • Український інфекціоніст розбив міф про те, що спека допоможе вбити коронавірус

  • У Франції заявили про препарат від коронавірусу, який вбиває хворобу за 6 днів

  • Коронавірус в Україні атакував молодь: епідеміолог назвала причину

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги