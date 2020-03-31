В Україні розробили механізми додаткового фінансування лікарів, зокрема, тих, хто залучений до догляду за хворими на COVID-19.

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Про це заявив президент України Володимир Зеленський, сказано на сайті його пресслужби. За словами президента надбавки для тих, хто задіяний у лікування коронавірусу становитимуть до 300%. Крім того, 200% додаткового фінансування отримуватимуть інші лікарі.

"Оскільки більшість українських лікарень уклали договори з Національною службою здоров’я України, то вони отримають звідти повне фінансування. До того ж, ми розробили механізми додаткового фінансування лікарів – до 300% тим, хто задіяний у лікуванні коронавірусу, та до 200% – іншим. Лікарі зараз на передовій. Вони борються за життя українців", – наголосив президент.

Зеленський пообіцяв надбавки медикам в 300%

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава медичного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький заявив, що лікарям, задіяним у боротьбі з поширенням коронавірусу COVID-19, будуть виплачувати підвищену зарплату – до 200%.

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