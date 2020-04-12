Зеленський пообіцяв мільйон доларів за вакцину від коронавірусу

Марина Ліснічук Суспільство 14:01, 12.04.2020 Оновлено: 14:18, 12.04.2020

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що з бюджету країни буде виділено щонайменше мільйон гривень на вакцину від коронавірусу.

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Звісно, це відбудеться лише у випадку, якщо дослідження показуватимуть позитивні результати. Про це в інтерв’ю LB.ua заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Він зазначив, що не володіє інформацією про те, з якого фонду виділятимуться кошти. Водночас наголосив, що від вітчизняних науковців уже було декілька заяв щодо створення вакцини.

Зеленський пообіцяв мільйон доларів за вакцину від COVID-19

"Я вам відкрию секрет. Президент попросив мене, щоб я написав листи до наших академіків і пообіцяв, що, якщо хтось винайде вакцину або ліки, то отримає, не знаю з якого фонду, мінімум мільйон доларів", – сказав Ляшко.

За його словами, він дуже сподівається на те, що все ж таки незабаром у світі винайдуть вакцину або принаймні препарати для лікування коронавірусу COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що дослідження з розроблення вакцин і способів лікування коронавірусу проводяться "з неймовірною швидкістю".

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