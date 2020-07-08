Зеленський пообіцяв допомогу всім населеним пунктам, які постраждали від пожеж та повеней

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що всі населені пункти, які постраждали під час лісових пожеж і повеней, отримають необхідну допомогу.

Про це глава держави заявив 8 липня під час робочої поїздки до Чернівецької області, повідомляється на сайті Офісу президента. Йдеться про Луганську і західних областях країни.

Зеленський зазначив, що рятувальники на Луганщині змогли дістатися до постраждалих завдяки відремонтованій дорозі Сєвєродонецьк – Станиця Луганська.

"Завдяки цій дорозі – вона побудована – всі пожежні доїхали. Всі дякують", – зазначив президент.

Він запевнив, що також допомогу отримають абсолютно всі населені пункти в західних областях.

"Є голови ОДА, які є "очима" в областях. Може вони чогось не бачать, як кажуть журналісти, але побачите – всіх селах, які постраждали від повені, обов'язково допоможуть", – підкреслив Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Івано-Франківській області люди виявилися незадоволеними розмірами виплат компенсацій після масштабної повені. Постраждалі скаржилися на несправедливий, на їхню думку, розподіл грошей.

Нагадаємо, що жертвами повеней на заході України стали три людини. Стихія торкнулася вісім областей. Найбільше постраждали західні регіони – Прикарпатті, Буковина і Закарпаття.

У Луганській області біля Сєвєродонецька загорілися ліси на площі 85 гектарів. В результаті НП 5 осіб загинули. Вогонь знищив близько 80 дачних будівель садового кооперативу "Вовча яма" і 30 житлових будинків в селі Смолянинове.