Зеленський пообіцяв $1 млн за вакцину від COVID-19, але цього замало – академік

Тимур Григоренко Суспільство 13:05, 13.04.2020 Оновлено: 13:48, 13.04.2020

Одного мільйона доларів від президента України Володимира Зеленського буде недостатньо, щоб розробити вакцину від коронавірусу COVID-19.

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Однак така сума може стати мотивацією як особиста премія. Про це для телеграм-каналу PavlovskyNews розповів президент Національної академії медичних наук Віталій Цимбалюк.

Володимир Зеленський

"Я думаю, він (Зеленський – Ред.) правий, якщо є такі можливості, як премія людині, то багато охочих побажає цим займатися. Я позитивно ставлюся до того, що Україна хоче створити вакцину, яку ще ніхто не зробив, бо є ряд складнощів із цим вірусом, непростий вірус. Я не буду називати цифру, але вона в рази більша. Потрібна сучасна лабораторія, щоб працювати з небезпечним збудником, із великим захистом. Вірус треба буде позбавити агресивності. Працюють вже у Штатах, у Китаї, Росія працює, Туреччина", – пояснив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що з бюджету країни буде виділено щонайменше мільйон доларів на вакцину від коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 13 квітня, в Україні коронавірусом COVID-19 заразилися 3102 осіб.

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