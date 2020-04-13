Зеленський пообіцяв $1 млн за вакцину від COVID-19, але цього мало – академік

Одного мільйона доларів від президента України Володимира Зеленського буде недостатньо, щоб розробити вакцину від коронавірусу COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Однак така сума може стати мотивацією в якості особистої премії. Про це для Телеграм-каналу PavlovskyNews розповів президент Національної академії медичних наук Віталій Цимбалюк.

Володимир Зеленський

"Я думаю він (Зеленський – Ред.) прав, якщо є такі можливості, як премія людині, то багато бажаючих захочуть цим займатися. Я позитивно ставлюся до того, що Україна хоче створити вакцину, яку ще ніхто не зробив, тому що є ряд складнощів з цим вірусом, непростий вірус. Я не буду називати цифру, але вона в рази більше. Потрібна сучасна лабораторія, щоб працювати з небезпечним збудником, з великою захистом. Вірус потрібно буде позбавити агресивності. Працюють вже в штатах, в Китаї, Росія працює, Туреччина", – пояснив він.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що з бюджету країни буде виділено мінімум мільйон доларів на вакцину від коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 13 квітня, в Україні коронавірусом COVID-19 заразилися 3102 осіб.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!