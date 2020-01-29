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29 січня • оновлено в 18:59
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Переміг рейдерів, допоміг режисерові: Зеленський записав новий відеоролик

1.7т
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Президент України Володимир Зеленський показав, як працює Офіс протидії рейдерству.

У Facebook він розповів історію Юрія Ляшенка, у якого рейдери захопили житло. Чоловік звернувся до президента в кінці минулого року і розповів, що в 2009 році йому завадили отримати спадок від померлої родички, коли він звернувся до державних органів.

"Нерухомість захопили сторонні особи. Не дивлячись на перемогу потерпілого в судових процесах, нотаріус відмовився виконувати рішення Верховного Суду. Згодом Юрій Ляшенко дізнався, що квартири перереєстровані на третіх осіб", – сказано в повідомленні.

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Зеленський показав, як працює Офіс протидії рейдерству

Зеленський показав, як працює Офіс протидії рейдерству

скріншот

"Вислухавши кінорежисера, я у супроводі його адвокатів вирушив до новоствореного Офісу протидії рейдерству, де Комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації в терміновому порядку ухвалила рішення скасувати незаконну реєстрацію, а міністр юстиції Денис Малюська підписав відповідний наказ.

Після того, як усі необхідні документи було отримано, особи, що незаконно займали квартиру кінорежисера, залишили її 30 грудня 2019 року. Юрій Ляшенко повернувся до своєї оселі", – розповів президент.

Зеленський показав, як працює Офіс протидії рейдерству

Зеленський показав, як працює Офіс протидії рейдерству

скріншот

Зеленський додав, що Офіс протидії рейдерству розташований в Києві на вул. Сверстюка, 15. Громадяни, які зіткнулися з фактами рейдерства, можуть звертатися за номером: (044) 237-09-96.

Зеленський показав, як працює Офіс протидії рейдерству

Зеленський показав, як працює Офіс протидії рейдерству

скріншот

Як писав OBOZREVATEL, згідно з новим соцопитуванням, 60,1% українців вважають, що президент Володимир Зеленський є головним двигуном реформ в Україні.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Рейдерство
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Иванович Василий
Иванович Василий
"нотариус отказался выполнять решение Верховного Суда" - это не обычная жалоба, это реальный беспредел. Мне однажды один нач-отдела кадров типа такого говорил: мало ли, мол, там каких законов принято (показываю ему правило по закону), мне, пока мой начальник не скажет - и не мечтай, мол, даже. Так что - очень даже знакомо, хоть и по другому поводу.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Мордой торговать совсем не то же самое, что и нацию объединить. Да, Зеленский? Шёл бы ты и дальше в варьете ногами дрыгать после того, как народ оскорбил своей "какаяразницей"
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Чан Джеки
Чан Джеки
да за.бешси ты бегать зе за каждой жалобой.а ето ты здесь пиаришси.
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