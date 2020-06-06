Зеленський покатався з журналістами на велосипедах. Фото

Суспільство 15:20, 6.06.2020 Оновлено: 15:43, 6.06.2020

У суботу, 6 червня, президент Володимир Зеленський з нагоди Дня журналістики зустрівся з представниками низки українських ЗМІ в неформальній обстановці.

Як повідомляє ТСН, зустріч пройшла в президентській резиденції Залісся в Київській області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Володимир Зеленський на велосипеді

"Президент змінив сорочку і костюм на футболку і спортивки, а замість автомобіля пересів на велосипед", – пише видання.

Журналісти також мали можливість покататися на велосипедах.

Серед них, зокрема, був помічений ведучий "Свободи слова" Савік Шустер.

Facebook Володимира Зеленського
ТСН
ТСН
"Новое время"
"Новое время"
"Новое время"

Нагадаємо, рік тому Зеленський в Заліссі проводив схожу закриту зустріч з журналістами в режимі офрекордс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спеціальний кореспондент "Української правди" Євген Руденко стверджує, що редакція не мала злого наміру, публікуючи фото президента в Хмельницькому, яке викликало резонанс.

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