Зеленський покатався з журналістами на велосипедах. Фото
У суботу, 6 червня, президент Володимир Зеленський з нагоди Дня журналістики зустрівся з представниками низки українських ЗМІ в неформальній обстановці.
Як повідомляє ТСН, зустріч пройшла в президентській резиденції Залісся в Київській області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
"Президент змінив сорочку і костюм на футболку і спортивки, а замість автомобіля пересів на велосипед", – пише видання.
Журналісти також мали можливість покататися на велосипедах.
Серед них, зокрема, був помічений ведучий "Свободи слова" Савік Шустер.
Нагадаємо, рік тому Зеленський в Заліссі проводив схожу закриту зустріч з журналістами в режимі офрекордс.
Як повідомляв OBOZREVATEL, спеціальний кореспондент "Української правди" Євген Руденко стверджує, що редакція не мала злого наміру, публікуючи фото президента в Хмельницькому, яке викликало резонанс.