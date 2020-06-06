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6 червня • оновлено в 15:37
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Зеленський покатався з журналістами на велосипедах. Фото

1.3т
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У суботу, 6 червня, президент Володимир Зеленський з нагоди Дня журналістики зустрівся з представниками низки українських ЗМІ в неформальній обстановці.

Як повідомляє ТСН, зустріч пройшла в президентській резиденції Залісся в Київській області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Володимир Зеленський на велосипеді

Володимир Зеленський на велосипеді

"Президент змінив сорочку і костюм на футболку і спортивки, а замість автомобіля пересів на велосипед", – пише видання.

Журналісти також мали можливість покататися на велосипедах.

Серед них, зокрема, був помічений ведучий "Свободи слова" Савік Шустер.

Нагадаємо, рік тому Зеленський в Заліссі проводив схожу закриту зустріч з журналістами в режимі офрекордс.

Зеленський покатався з журналістами на велосипедах

ТСН

Зеленський покатався з журналістами на велосипедах

ТСН

Зеленський покатався з журналістами на велосипедах

"Новое время"

Зеленський покатався з журналістами на велосипедах

"Новое время"

Зеленський покатався з журналістами на велосипедах

"Новое время"

Як повідомляв OBOZREVATEL, спеціальний кореспондент "Української правди" Євген Руденко стверджує, що редакція не мала злого наміру, публікуючи фото президента в Хмельницькому, яке викликало резонанс.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
ЗМІ президент
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